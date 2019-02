SYLVIE snoert aartsrivale SABIA de mond!

Samen met haar nieuwe vriend Bart Willemsen viert Sylvie Meis in Hamburg de goede afloop van de zaak. Ⓒ Weekblad Privé

Happy loopt SYLVIE MEIS met haar Nederlandse vriend BART WILLEMSEN door Hamburg. Er is de laatste dagen een last van haar schouders gevallen. In de zomer beweerde aartsrivale SABIA BOULAHROUZ dat zij haar ziekte borstkanker, tien jaar geleden, verzonnen zou hebben voor aandacht. Sylvie sloeg terug. Naar nu blijkt, met succes.