Virginie Viard volgt Lagerfeld op bij Chanel

Viard en Lagerfeld werkten meer dan dertig jaar intensief samen voor Chanel. Haar benoeming is dan ook geen verrassing.

Virginie Viard viel vorige maand al in voor Lagerfeld, toen de Duitser voor het eerst verstek liet gaan bij de presentatie van een nieuwe collectie tijdens de Paris Fashion Week. De couturier voelde zich niet fit genoeg. Viard nam daardoor in zijn naam het applaus in ontvangst.