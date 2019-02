Kritische vragen voor Belgisch koningshuis

Claire was niet ziek, maar thuis ’druk bezet’, aldus Laurent. Dat prinses Astrid de herdenkingsmis zou missen was al duidelijk. Zij is momenteel op economische missie in Mexico. Onder anderen koning Filip en zijn vrouw Mathilde en koning Albert en zijn vrouw Paola stonden wel stil bij de overleden leden van de koninklijke familie.

Na de mis namen verschillende leden van de koninklijke familie de tijd voor de pers en het publiek, die buiten stonden te wachten. Zo maakte Laurent kennis met een aantal schoolkinderen, die hem niet leken te kennen. Ook ging de prins voor de camera van VTM in op de 50 miljoen euro die hij nog terug moet krijgen van Libië. „Het hangt van de regering af en iedereen moet zijn job doen. Het is een schande.” Laurent stak in 2008 geld in een groot herbebossingsproject in Libië, maar het land zegde het contract eenzijdig op. Sindsdien vecht de prins voor een schadevergoeding.

De pers vroeg koning Albert ook naar de slepende zaak rond zijn vermeende dochter Delphine Boël. Het hof van beroep oordeelde dat Albert DNA moet afstaan, maar hij weigert dat te doen en ging in cassatie. Op de vraag of hij hoopt op een goede afloop bij het Hof van Cassatie ging Albert dinsdag niet in. „Koning Albert doet alsof hij de vraag niet gehoord heeft”, twitterde koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter. „Zoals hij al jaren doof is voor het verzoek van Delphine Boël om erkend te worden als zijn dochter.”