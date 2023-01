Slim speelgoed dodelijke dreiging in ‘M3GAN’

Wanneer de achtjarige Cady (Violet McGraw) het auto-ongeluk overleeft waar haar beide ouders bij omkomen, wordt zij in huis genomen door haar tante Gemma (Allison Williams). Opgeleid als specialist in kunstmatige intelligentie en robotica, ontwikkelt zij voor een speelgoedfabrikant nieuwe producten. Veel tijd voor haar getraumatiseerde nichtje schiet er dus niet over, tot ze besluit haar werk mee naar huis te nemen. M3GAN, het prototype van een gezelschapsrobot, blijkt een doorslaand succes.

M3GAN werpt zich niet alleen op als digitaal speelkameraadje en opvoeder met oneindig geduld, zij blijkt voor Cady ook de troostrijke woorden te kunnen vinden die haar tante ontbeert. De emotionele band die het meisje met de robot aangaat, wordt er steeds sterker door. Het bedrijf waarvoor Gemma werkt, denkt met M3GAN dan ook een enorme commerciële slag te slaan en zet daar vol op in. Intussen bekruipen twijfels haar bedenker. Vooral omdat de robotpop haar beschermende taken ten opzichte van Cady wel heel letterlijk lijkt te nemen.

De Australische filmmaker James Wan (Saw, Insidious) en de Amerikaanse horrorproducent Jason Blum (Paranormal activity, Get out) sloegen al eerder de handen ineen voor de succesvolle nagelbijters rond het geestenjagende echtpaar Warren (The conjuring). Of hun hernieuwde samenwerking tot nog nauwere banden zal leiden tussen Blumhouse Productions en Wans Atomic Monster, zal wellicht ook afhangen van het succes van M3GAN.

Regisseur Gerard Johnstones spagaat tussen zwarte komedie en horrorthriller is amusant, maar weinig evenwichtig. Vaker helt hij over naar de komische kant. M3GAN zelf - een amalgaam van een actrice, animatronics en digitale effecten – is intussen vooral eng doordat zij menselijk lijkt, maar dat net niet is. Freud beschreef dat effect meer dan een eeuw geleden al met een mooi woord: Unheimlich. Dat is het inderdaad.

✭✭✭ (3 sterren uit 5)