Claudia de Breij in tranen bij DWDD

Het gaat over het verlies van een naaste. Claudia vertelt dat ze nog niet veel heeft hoeven rouwen, maar net genoeg om ’te weten dat ik er niet goed in ben’. Ze vertelt over het liedje Fire and Rain, van James Taylor, dat ze later zal spelen, waar zij veel troost in vond in haar verdriet. „Als je echt niet meer weet waar je je aan vast moet klampen.”

Een oom, een broer van haar moeder, is een aantal jaar geleden overleden, maar ze kan er niet over praten. De tranen overvallen haar. „Ik vind dat zo lastig, zo emotioneel. Het was een heel dierbare oom, een soort vader erbij voor mijn broer en mij. Hij was 66.” Toen hij overleed, besefte ze dat ze sterven op zich niet erg vindt, maar het feit dat ’jij er niet meer bent’, het ’gemis op feesten’.

Ze vertelt hoe slecht ze is in rouwen. „Mijn vriendin Jessica gaf me toen op mijn kop. ’Waarom huil je zo weinig om ome Cor?’. Toen zei ik: ’Ja, dat doe ik ’s ochtends onder de douche, dan kunnen we de dag in’. Ik probeer mijn verdriet altijd te parkeren in liedjes. Is ook een manier toch?”

Op Twitter laten mensen weten met haar meegehuild te hebben. Tegelijk zijn er naast de emoties ook pragmatici met kritische noten over haar zang en ergerde een aantal kijkers zich aan het microfoontje dat stoorde tijdens het gesprek.