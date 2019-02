Identiteit en foto verdachte zaak rapper Feis onthuld

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd aangegeven dat deze stap wordt gezet na tips. Na een eerdere uitzending over de dood van Feis kwamen ongeveer honderd tips binnen. Eerder vertelden bronnen aan De Telegraaf al dat de Rotterdamse Silvano M. gezocht werd en ondergedoken zou zijn.

Faisal Mssyeh, de echte naam van Feis, werd tijdens oud en nieuw om 04.00 uur 's nachts in Rotterdam op straat doodgeschoten. Zijn broer Bilal raakte zwaargewond. De schutter zou eerder in de kroeg al ruzie hebben gemaakt, waar ook het groepje vrienden van Feis en zijn broer waren. Ze werden allemaal de kroeg uitgezet, waarna de verdachte begon te schieten. Feis overleed in het ziekenhuis, zijn jongere broer Bilal vecht nog steeds voor zijn leven.

De politie houdt er rekening mee dat de verdachte in Nederland zit ondergedoken, maar geeft aan dat er verhalen gaan dat de man zich in het buitenland schuilhoudt.

Bekijk ook: 21 tips over fatale schietpartij rapper Feis

Bekijk ook: Verdachte van doodschieten Feis duikt onder