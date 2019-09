Film over leven Tom Jones in de maak

Aan de Daily Mail laat Jones weten: „Ze zijn aan het praten over een film en ze zijn aan het bedenken wie mij dan moet spelen.” Hij laat weten zich vereerd te voelen bij het idee, maar wil er wel zelf onderdeel van uitmaken. „Ik hoop dat ze een acteur uit Wales vinden om mij te spelen en niet een zanger. Ze moeten het zingen aan mij overlaten, dat is mijn enige eis.”

Over het leven van Jones is genoeg te vertellen. Zo klom hij als zoon van een mijnwerker uit Pontypridd op naar wereldster. Hij mocht Elvis tot een van zijn goede vrienden rekenen. Ook over zijn liefdesleven raken de makers vast niet gauw uitgepraat. Hij was 59 jaar getrouwd met Linda. Zij stierf in 2016. Maar tijdens hun huwelijk beleefde hij op zijn muzikale hoogtepunt met maar liefst 250 fans per jaar een spannende nacht. Zijn geflirt zorgde er zelfs voor dat Linda hem eens te lijf is gegaan.