Royals rouwen om Karl Lagerfeld

Zo plaatste Marie-Chantal, de echtgenote van de Griekse kroonprins Pavlos, op Instagram een foto van haarzelf met Lagerfeld. Haar schoonzus prinses Theodora betuigde haar instemming met dit eerbetoon aan de uit Duitsland afkomstige zeer uitgesproken ontwerper. De Duitse tv-zender ZDF plaatste een aantal andere opmerkelijke uitspraken van de modekoning, zoals de opmerking ’Wie een joggingbroek draagt, heeft de controle over zijn leven verloren’.

Britse media herinnerden aan zijn uitspraken over wijlen prinses Diana die hij ’mooi maar dom’ noemde en Pippa Middleton, die volgens hem beter haar achterkant kon showen dan haar gezicht. Over de immer klassiek geklede koningin Elizabeth was hij dan weer wel complimenteus.

Ook de zeer modebewuste prinses Camilla van het koningshuis Bourbon-Twee Siciliën stuurde mede namens man en twee dochters haar condoleances naar Lagerfelds familie. Lagerfeld kwam ze geregeld tegen bij evenementen in Monaco.

Het Italiaanse koningshuis plaatste een eerbetoon in de vorm van een foto van kroonprins Emanuele Filiberto en zijn vrouw Clotilde met de ontwerper. Opvallend was ook een foto van Lagerfeld die prins Idris van de Maleisische deelstaat Johor plaatste op Instagram. Idris is de zwager van Lissenaar Dennis Verbaas.

Lagerfeld was sinds 1983 verantwoordelijk voor de collecties van Chanel, inclusief accessoires en parfums, ruim tien jaar na de dood van oprichtster Gabrielle ’Coco’ Chanel. Daarnaast bracht hij ook onder eigen naam kledinglijnen uit.