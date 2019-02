Ook ’Koningin van de mode’ rouwt om Karl Lagerfeld

Vogue zelf schrijft: „Vandaag, op 85-jarige leeftijd, is Karl Lagerfeld, een van de meest legendarische designers van de 20e en de 21e eeuw overleden.” Anna Wintour vervolgt: „Vandaag heeft de wereld een reus tussen de mannen verloren. Karl was zoveel meer dan onze grootste en meest uitgesproken designer - zijn creatieve genie was adembenemend en zijn vriend te mogen zijn, was een buitengewoon geschenk. Karl was briljant, hij was gemeen, hij was grappig, hij was onmetelijk genereus en hij was zeer vriendelijk. Ik zal hem zo erg missen.”

