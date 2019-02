Jinek en Pauw bundelen opnieuw hun krachten

„Twee jaar geleden bleek dat we door de krachten van de programma’s Pauw en Jinek te bundelen, de belangstelling voor de verkiezingen een extra boost kunnen geven”, zegt Eva. „En het was een feest om met Jeroen samen te werken, ik verheug me erop om dit ook samen te mogen doen.”

Eva en Jeroen maken hun programma op verschillende locaties in Nederland. Het duo start op 11 maart in Noord- en Zuid-Holland om vervolgens af te reizen naar de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Daarna volgen de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De reis eindigt in de middelste provincies Flevoland, Overijssel, Gelderland en Utrecht.