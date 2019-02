Giel Beelen onherkenbaar met sixpack

Op Instagram zijn de complimenten niet van de lucht. „Respect”, is het meest voorkomende compliment. Mensen zijn onder de indruk van zijn doorzettingsvermogen. Dat doorzettingsvermogen nodig was, blijkt uit de film. Het was afzien, laat Giel weten, al voelt hij zich nu tegen het einde ’een soort van natural high’.

Giel filmde het proces en zette het online onder de noemer Road to Sixpack. „Dat is ook de enige road die je voorlopig ziet”, reageert een criticaster bijdehand. Toevallig hoorde de radio-dj vandaag namelijk ook dat zijn rijbewijs wordt ingevorderd.

Overigens sloot hij zijn traject af bij de oprichter van een collectief van sporters, BC Movement, met de minder toepasselijke naam Jeffrey Suijkerbuik. Van hem kreeg de nu nog 66 kilo wegende Giel een corrigerende zwarte slip en vervolgens kon hij zo meedoen in de show van bodybuilders.

Giel Beelen tussen de andere sporters Ⓒ YouTube / Road to Sixpack