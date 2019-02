Marvel-held ’Luke Cage’ tegenspeler Katja Herbers

Colter is vooral bekend van zijn rol als superheld Luke Cage in de Marvel-series Luke Cage, The Defenders en Jessica Jones. De 42-jarige Colter krijgt de rol van David DaCosta, een priester in wording. De serie draait om een reeks onverklaarbare incidenten. Colter en Herbers, een sceptische forensisch psycholoog, proberen erachter te komen of er een wetenschappelijke of bovennatuurlijke verklaring voor is.

Katja Herbers pakte eerder rollen in grote Amerikaanse series als Manhattan, Westworld en The Leftovers. Momenteel is ze in Nederland voor opnames van de absurdistische horrorfilm De Kuthoer van producent NL Film.