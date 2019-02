Feyenoord bracht Bart en Lilian samen

Hun relatie duurt al enkele maanden, maar pas deze week was voor Lilian Marijnissen en Bart Nolles het moment daar om dat nieuws met de buitenwereld te delen. Ⓒ Instagram

Het is, wederom, een weinig voor de hand liggende combinatie, maar niets is SP-fractievoorzitter LILIAN MARIJNISSEN vreemd. Nadat haar naam eerder in verband werd gebracht met Omroep MAX-baas JAN SLAGTER, verklaart zij nu zelf openlijk de liefde aan sportpresentator BART NOLLES. Die vertelt PRIVÉ hoe de gedreven politica en hij elkaar hebben leren kennen...