Strikt Privé

In de jaren tachtig was ik er vaak. KONINGIN JULIANA dronk dan met PRINSES CHRISTINA een kopje koffie op een terras. Een tafel verder zaten twee heren de boel in de gaten te houden, maar ook een beetje in te dommelen in de winterzon. Tegenwoordig heeft de security meer weg van een militaire operatie. Nederlandse beveiligers arriveren zelfs al een week eerder in het luxe ski-dorp dan de koninklijke gasten, om samen met de Oostenrijkse politie te trainen en mogelijke gevaren in kaart te brengen.

Inmiddels lijkt juist het grootste gevaar geweken voor PRINS BERNHARD en zijn ANNETTE… Een maand nadat de ’pandjesprins’ in opspraak kwam door zijn nachtelijke escapades in een Amsterdams feestcafé, demonsteren Annette en hij de perikelen samen overleefd te hebben. Hoe? Dat vertel ik u op de volgende pagina’s