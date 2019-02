Brittany Snow gaat trouwen

Brittany maakte het nieuws dinsdag zelf bekend op Instagram. „Een paar weken geleden heb ik een paar miljoen keer ja gezegd tegen de man van mijn dromen. Nadat we dat met vrienden en familie hebben gevierd, wilden we nog wat vrienden (jullie) op de hoogte brengen. Ik knijp mezelf nog steeds en ben dankbaar voor het meest authentieke gevoel dat ik ooit heb gehad.” De actrice bedankt in de post ook haar kersverse verloofde „voor de gelukkigste dag van mijn leven.”

Ook Tyler deelt zijn blijdschap op Instagram. „Ik weet niet waarom ik zoveel geluk heb, en ik wist niet wat liefde was totdat ik jou ontmoette”, aldus de makelaar. Het is niet bekend sinds wanneer Brittany en Tyler iets met elkaar hebben. De actrice deelde afgelopen zomer voor het eerst een foto met haar vriend op Instagram.