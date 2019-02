Serie Game Of Thrones-schrijver van de buis

’Space horror drama’ Nightflyers is gebaseerd op een novelle van Martin. Het verhaal speelt zich af in 2093 en draait om een team wetenschappers dat met ruimteschip Nightflyer op pad gaat om contact te maken met buitenaards leven. De serie was een coproductie van de Amerikaanse zender Syfy en Netflix, dat de show buiten de VS aanbiedt.

Volgens Deadline was het de bedoeling dat Nightflyers een langer lopende serie zou worden, maar heeft Syfy besloten het bij het eerste seizoen te houden.