Publiek Oscarfilms jonger en diverser in VS

Die conclusie trekt Movio, een bedrijf dat zich specialiseert in data over films, zo meldt Variety. In het onderzoeksrapport meldt de organisatie dat de veranderingen voor een flink deel te danken zijn aan de nominatie van blockbuster Black Panther, een film met een voornamelijk Afro-Amerikaanse cast.

Sinds 2015, toen de Academy flink bekritiseerd werd met de hashtag #OscarsSoWhite, is het publiek voor de genomineerde verjongd. Was eerst nog 49 procent van die filmgangers boven de 50, nu is dat nog maar 35 procent. Het Afro-Amerikaanse deel van het publiek groeide van 8 procent in 2015 naar 14 procent nu, het aandeel witte mensen daalde van 72 naar 64 procent.