Kim Kardashian boos over namaakkleding

„Nog maar twee dagen geleden had ik de eer een unieke vintage Mugler-jurk te mogen dragen, en nog geen 24 uur later stond er een nepversie op een verkoopsite”, vertelde Kim op Twitter. „Maar ze hebben ’m nog niet eens te koop - je moet je daar opgeven voor een wachtlijst want die jurken zijn nog niet gemaakt. Ze hopen ze hun mailingbestand uit te breiden en geven ze het idee dat er een connectie is tussen mij en die sites - die is er niet.”

Kim vindt dit soort praktijken vooral zuur voor de mensen achter de originele couture. „Het is hartverscheurend om te zien dat bedrijven designs jatten waar bloed, zweet en tranen van echte ontwerpers in zit, die alles hebben gegeven om met eigen, originele ideeën te komen.”

De realityster vraagt haar volgers kritisch te kijken naar webwinkels die haar afbeelding gebruiken. „Zoals altijd: geloof niet alles wat je online ziet en leest. Ik heb geen relatie met deze sites en ik sta niet achter wat ze doen.”