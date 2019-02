’Ex-minnares Pechtold bevallen’

In april werd bekend dat de D66-voorman al vier jaar een verhouding had met Anne Lok. Bovendien bleek de Drentse ook nog eens zwanger van Pechtold te zijn. Alexander eiste een abortus en het leek er even op dat Lok daar gehoor aan had gegeven.

In oktober werd echter bekend dat Anne nog altijd zwanger was en ze in januari uitgerekend was. Inmiddels is de kleine dus geboren.

De vonk tussen Anne Lok en Alexander Pechtold sloeg in 2014 over tijdens een landelijke D66-bijeenkomst. Hoewel Pechtold nog steeds getrouwd is, weerhoudt hem dat er niet van alsnog voor Lok te kiezen. Anne besluit wel een punt achter haar relatie te zetten, omdat ze ervan overtuigd is oud te willen worden met Alexander. In de zomer van 2018 verliet Pechtold haar definitief.

Anne Lok is op het moment van schrijven niet voor commentaar bereikbaar.

Bekijk ook: Minister steunt Pechtold na pijnlijke affaire

Bekijk ook: Raadslid D66 stapt op na relatie met Pechtold