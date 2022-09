Eloi Youssef na afscheid van Kensington: ’Alles ligt open’

De zanger heeft met zijn vertrek bij Kensington naar eigen zeggen vaarwel gezegd tegen een ’specifiek’ podium. „Maar ik hoop van harte dat onze paden elkaar in de toekomst zullen kruisen”, zegt hij tegen zijn fans.

Het laatste concert van Youssef was zondag een emotionele aangelegenheid. De zanger en zijn nu oud-collega’s hielden het niet droog tijdens de show. De zanger zegt na afloop dat het een eng moment was, maar dat hij „volledig vrede” heeft met zijn beslissing om te stoppen. „Het is niet makkelijk om zoiets groots los te laten op zijn absolute hoogtepunt. Maar voor mij is dit het enige juiste om te doen, als er nog wat magie over is.”

Dat mensen zijn besluit moeilijk vinden, begrijpt hij. „Tegen jullie allemaal wil ik zeggen: ik erken jullie verdriet en ik stuur jullie liefde, een dikke knuffel en een nog groter dank je wel voor de tijd die we samen hebben gedeeld.”