Roger Hodgson naar Carré

De Brit doet Carré aan vanwege zijn wereldtournee Breakfast in America, met nummers van het gelijknamige Supertramp-album. Tijdens de shows viert Hodgson het 40-jarige jubileum van de plaat met hits als Give a Little Bit, Dreamer en It’s Raining Again. Twee jaar geleden stond de singer-songwriter ook al in Carré om liedjes van Breakfast in America te spelen.

Hodgson was een van de oprichters van Supertramp in 1969 en speelde veertien jaar bij de band. Hij was een van de zangers en is verantwoordelijk voor nummers als School, Give a Little Bit en The Logical Song.

De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam start zaterdagochtend.