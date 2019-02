Vervolg Arrested Development seizoen 5 komt eraan

Arrested Development, waarin onder anderen Jason Bateman en Will Arnett spelen, was vanaf 2003 drie seizoenen te zien op de Amerikaanse zender Fox. Netflix kocht de rechten van de show in 2011 en bracht twee jaar later een nieuw seizoen uit, zeven jaar nadat de laatste aflevering was uitgezonden. De eerste helft van de vijfde reeks verscheen vorig jaar mei.

Vorig jaar kwam de serie nog negatief in het nieuws omdat castlid Jessica Walters collega Jeffrey Tambor beschuldigde van verbaal geweld. Netflix besloot hierop een castbezoek ter promotie van het vijfde seizoen in Londen af te blazen. Wel zei Walters Tambor te hebben vergeven.