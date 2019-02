Kat Karl Lagerfeld ’gebroken’ na dood baasje

Ⓒ Instagram

Choupette, de wereldberoemde kat van Karl Lagerfeld, is erg verdrietig nu haar baasje is overleden. „Choupette probeert op haar manier om te gaan met het verlies, maar op zo’n jonge leeftijd (en als kat) is dat moeilijk”, zegt Ashley Tschudin, die verantwoordelijk is voor de blog en social media-accounts van de witte raskat tegen het Amerikaanse tijdschrift People.