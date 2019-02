A-Rod legt paaldansende Jennifer Lopez vast op video

De actrice is druk aan het oefenen voor haar nieuwe film The Hustlers at Scores, waarin ze een stripper speelt. Het is niet de enige training die Jennifer voor de film doet. Ze heeft dagelijkse fitness-workouts en houdt zich aan een strikt dieet, waarvoor ze tien dagen lang geen suiker en überhaupt geen koolhydraten at.

De film waarin ze straks te zien is, is gebaseerd op een artikel in New York Magazine, over een groep exotische dansers, die hun rijke klanten oplichten door hun creditcards te gebruiken nadat ze buiten bewustzijn zijn geraakt. De film is momenteel in preproductie, er is nog geen releasedatum bekend.