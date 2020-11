Onduidelijk wanneer voorverkoop extra concerten André Rieu start

De gemeenteraad stemde dinsdag in met acht extra optredens voor Rieu in het hart van de stad. Op deze manier wil de raad hem de kans geven een klein beetje financiële schade van het afgelopen jaar te compenseren.

„De twaalf concerten die al stonden zijn al uitverkocht”, legt Pierre Rieu uit. „Daar mogen de mensen heen die kaarten hadden voor de door corona gecancelde reeks van 2020.”

Wanneer de kaartjes voor de andere acht optredens in de verkoop gaan, is nog niet duidelijk. „We willen dat snel doen. Maar pas op een moment dat er meer bekend is over de coronaregels in de loop van 2021. Op dit moment, vlak na de aanscherping van de regels en het sluiten van alle theaters, is er nog te veel onzeker over de toekomst.”