Huishoudster Michael Jackson klapt uit de school

Adrian McManus, ooit een vertrouwde werknemer van Michael Jackson, heeft in het Australische tv-programma 60 Minutes verteld dat zij hem tijdens haar dienstverband de jongens zag knuffelen, liefkozen en kussen. Ook noemt ze ’ander roofdier-gedrag’.

McManus begon in 1990 voor de popster te werken en na drie maanden werd het haar al toevertrouwd zijn privévertrek schoon te maken. Volgens haar was hij toen al een getroubleerde man, ondanks alle glitter en glamour in zijn leven. „Er was die aardige kant van hem en dan had je een duistere kant.”

„Ze hebben me verteld dat als ik ooit op tv zou komen, ze een huurmoordenaar konden inschakelen om mij uit te schakelen. Hij zou mijn keel doorsnijden, en ze zouden mijn lichaam nooit vinden.”

De onthullingen van de voormalig werkneemster komen een paar dagen nadat er bizarre geruchten in de media opdoken dat de chimpansee Bubbles van Michael Jackson in 2003 zelfmoord heeft geprobeerd te plegen nadat hij van de ranch verwijderd werd in het jaar dat Michael Jackson aangeklaagd werd voor kindermisbruik. Meer details werden daar niet over bekendgemaakt.

Het volledige interview met McManus wordt zondagavond in Australië uitgezonden.