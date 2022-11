Hierom acteert Eva Mendes al acht jaar niet meer

De rollen die ze kreeg aangeboden waren te stereotyperend, vindt Mendes. De Amerikaanse actrice met Cubaanse roots zegt dat ze het niet waard vindt om zo’n rol aan te nemen. „Ik wilde thuis zijn met mijn kinderen en gelukkig kon dat, met mijn andere zakelijke ondernemingen”, aldus de 48-jarige Mendes. Ze benadrukt dat ze niet met acteerpensioen is, want ze zou een „grote rol” niet afslaan.

Eva Mendes speelde in films als Ghost Rider, Hitch en The Place Beyond The Pines. Op de set van The Place Beyond The Pines ontmoette Mendes haar partner, acteur Ryan Gosling.