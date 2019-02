Daniel Radcliffe snapt geplaagde kindsterren

„Daarom denk ik altijd als mensen grapjes maken over bijvoorbeeld Justin Bieber die over de straat racet: je weet maar nooit. Alles kan nu misschien wel heel hectisch voor hem zijn”, doelt Radcliffe op de zanger die een paar jaar geleden werd opgepakt omdat hij betrokken was bij een illegale straatrace.

Zelf had de acteur ook moeite met de roem op zo’n jonge leeftijd. De 29-jarige Radcliffe, die eerder bekendmaakte in het verleden een alcoholprobleem te hebben gehad, worstelde vooral met het gevoel dat hij bekeken werd. „In mijn geval was de snelste manier om te vergeten dat je bekeken wordt heel dronken worden.” Dat versterkte zijn gevoel echter. „Nu kijken er mensen naar me omdat ik heel dronken ben, dus ik moet misschien meer drinken om dat nog beter te kunnen negeren.”

Het kostte de acteur een „paar jaar en een paar pogingen” om van het gevoel af te komen en zijn alcoholgebruik te minderen. „Ik werd op een ochtend wakker na zo’n avond en dacht: dit is waarschijnlijk niet zo goed.” Hoewel Radcliffe moeite had met zijn roem, heeft hij nooit spijt gehad van zijn rol als tovenaarsleerling. „Ik heb nooit gedacht: ik wou dat dit me niet was overkomen. Ik wou dat ik niet Harry Potter was.”