Gwyneth Paltrow: ’Weinstein was een pestkop’

Paltrow werkte meerdere keren met Weinstein samen. „Hij was een echte pestkop”, vertelt ze in Variety. „Ik heb er nooit problemen mee gehad om voor mezelf op te komen, ik was niet bang voor hem. Lange tijd had ik ook het idee dat ik het gezicht was van Miramax en dat ik wel tegen hem in moest gaan. ”

De actrice vertelt heel vaak ruzie met hem te hebben gehad. „Hij was een hele moeilijke baas. Het was een beladen relatie, we hadden enorme ruzies. Ik herinner me nog goed dat mijn moeder een keer de kamer in kwam en ik heel hard aan het schreeuwen was. Zij vroeg me wie ik aan de telefoon had en was trots dat ik voor mezelf opkwam.”

Paltrow gaf eerder toe dat ook zij wel eens door Harvey is lastiggevallen. „Ik heb één ontzettend ongemakkelijke en rare ervaring met hem gehad. Daarna heeft hij me nooit meer op die manier behandeld”, zei Gwyneth destijds tegen New York Times. De producer zou haar hebben gevraagd om een massage.