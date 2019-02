’Lagerfeld was een meedogenloze vrouwenhater’

De 32-jarige The Good Place-actrice heeft geen goed woord over voor Lagerfeld. Op Twitter deelt Jameela een artikel met de boodschap dat mensen niet verdrietig hoeven te zijn over het overlijden van Lagerfeld.

„Ik ben blij dat iemand het zegt. Zelfs al is het te snel. Een meedogenloze, vrouwenhater die een hekel had aan overgewicht zou niet overal op het internet moeten worden omschreven als een heilige die ons te snel heeft verlaten. Hij had absoluut talent, maar hij was niet zo’n goed mens”, stelt ze.

Het artikel gaat echter nog veel verder dan dat en maakt de modekoning ook nog eens uit voor ’Islamofoob en racist’ die ’overal mee weg kwam omdat omdat hij een beroemd designer was’.