Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

De rollen voor The Passion zijn verdeeld! De volledige cast wordt in de loop van woensdagavond bekendgemaakt, maar zeker is al wel dat Lucas Hamming te zien is in het muziekspektakel van de EO. De jonge rocker gaat dit jaar de rol van Judas vertolken.