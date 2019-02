Ariana Grande en Piers Morgan praten ’naakt-discussie’ uit

De ruzie ontstond toen op het moment dat Morgan de zangeres verweet amper kleren te dragen. Ariana Grande haalde daarop fel uit en verdedigde het recht van vrouwen om zich te allen tijde zo te kleden als ze willen en hun talent en hun seksualiteit mogen gebruiken zoals zij verkiezen. „Vrouwen kunnen seksueel én getalenteerd zijn. Naakt en waardig. Het is ONZE keus en we zullen daarvoor blijven vechten tot mensen het begrijpen.” Ze gaf hem ook nog een persoonlijke flinke veeg uit de pan: „Ik kijk uit naar de dag dat je je realiseert dat er andere manieren zijn om jezelf relevant te maken dan het bekritiseren van jonge, mooie succesvolle vrouwen. Ik denk dat dat inzicht prachtig zal zijn voor jou en je carrière of wat daar nog van over is.”

Gisteravond trof ze de kritische presentator toevallig in een restaurant en is ze bij hem gaan zitten om met hem te praten. „Ik denk dat we wat vooruitgang geboekt hebben! Blijkt dat een face to face-discussie wat vriendelijker en beleefder uitpakt, zelfs als je het inderdaad toch nog oneens blijft met elkaar.”

Morgan bedankt haar dan ook voor een ’fantastische avond’ en op haar beurt bedankt zij hem voor ’het kunnen lachen en een productief gesprek’.