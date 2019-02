Saar Koningsberger trots op kinderkledinglijn

Voor de lijn, die vanaf woensdag als limited edition verkrijgbaar is, kreeg Saar alle vrijheid. Ze ontwierp jongens-, meisjes- en unisekskleding. Als moeder van de bijna 1-jarige Scottie weet ze goed waar behoefte aan is. „Als je moeder bent zit je nou eenmaal in de kinderspullen.”

Zelf vindt de presentatrice het erg leuk om uit te zoeken wat de trends zijn op het gebied van kinderkleding. „Wat er wel of niet kan of wat er wel of niet matcht”, legt ze uit. Voor de collectie was het dan ook belangrijk dat de kleding bij elkaar past. Ook had Saar nog een andere eis. „Ik ben zelf heel erg fan van de luipaardprint, dus die moest erin.”