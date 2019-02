Floortje Dessing op langste reis ooit

Voor een zes uur durende ontmoeting met de Britse Sarah op South Georgia was ze bijna een maand onderweg. „Nog nooit was ik zo lang onderweg en ging ik zover weg van de bewoonde wereld”, vertelt Floortje daarover.

Het was niet de enige mijlpaal in haar straks al zes seizoenen tellende serie. „Nergens zag ik zo ongelooflijk veel wildlife en ongerepte natuur als op dit kleine eiland, zo’n 1500 km van Antarctica. Het ironische is dat de ontmoeting met de hoofdpersoon ook nog nooit zo kort was.”

Langer dan zes uur kon het echter niet duren, want de boot waar Floortje mee reisde, moest weer door. En het heeft niet afgedaan aan de kwaliteit van het gesprek. „De ontmoeting met Sarah en de reis naar haar toe waren zo indrukwekkend, dat ik er twee afleveringen van gemaakt heb.”

Floortje Naar Het Einde Van De Wereld is vanaf donderdag 28 februari te zien bij BNNVARA op NPO 1 om 21.30 uur.