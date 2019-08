Ex Bridget Maasland trouwt met assistente Hans Klok

Het jawoord werd geheel in stijl gegeven in A Little White Chapel. Naast Hans Klok was ook het zoontje van Pepijn en Bridget, Mees, aanwezig. Keet, het dochtertje van Pepijn en Nathalie, was uiteraard ook van de partij. Op Instagram showt Nathalie een paar foto’s van de mooiste dag van haar leven. „De liefde vieren”, schrijft ze erbij.

Saillant detail is dat Pepijn ook met Bridget in Las Vegas trouwde. Dat huwelijk liep op de klippen, omdat hij vreemd ging met zijn huidige vrouw.