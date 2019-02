Matt Simons wil graag met Nederlandse artiesten werken

De 32-jarige Simons, bekend van hits als With You, Deepend en We Can Do Better, heeft zelfs een verlanglijstje. „Natuurlijk zou het heel leuk zijn als ik weer iets met Marco zou mogen doen. Of met Nick & Simon: dat zijn vrienden van me”, zegt de zanger, die ook een tijdje in Amsterdam heeft gewoond. „Ik heb laatst ook met Guus Meeuwis opgetrokken en Ilse DeLange is ook heel aardig en getalenteerd.” Schrijven voor andere artiesten is iets waar Simons zich in de toekomst sowieso meer in wil ontwikkelen. Als de Amerikaan een artiest moet noemen voor wie hij het liefst wil schrijven dan is dat Adele. „Dat is natuurlijk het summum.”

De zanger brak in Nederland door toen zijn nummer With You werd gebruikt in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ook zijn twee albums Pieces (2012) en Catch & Release (2014) deden het hier goed. Dat Simons vooral succesvol is in Europa en in New York nog gemakkelijk over straat kan, vindt hij wel best. „Het is wat het is. We werken er hard aan omdat het natuurlijk mooi zou zijn, maar het is nou eenmaal moeilijk om erdoorheen te komen. We blijven eraan werken, maar ik ben al hartstikke blij met hoe het nu gaat.”

Simons, die in april zijn derde album Landslide uitbrengt, vindt het ook wel wat hebben dat de paparazzi niet in de bosjes rond z’n huis liggen. „Als ik in Europa ben, dan ben ik aan het werk. Maar zodra het vliegtuig landt, ben ik ook echt thuis en kan ik mijn werk loslaten.” In Europa kan hij minder goed onherkenbaar rondlopen. „Ik zou er zeker nooit beroofd worden op straat”, grapt de zanger. Simons vindt de Europese fans erg netjes. „Ze wachten rustig af en storen je niet zomaar. Het is allemaal heel beschaafd en totaal niet opdringerig.”