Verloofde Waldemar en Sophie hebben geen behoefte aan huwelijk

In december 2018 was het groot nieuws. Waldemar en Sophie bleken al ruim een jaar verloofd te zijn. Wellicht was het al een teken dat de twee deze belangrijke gebeurtenis zo lang stil wisten te houden, want hoewel het koppel nog altijd voornemens is voor altijd bij elkaar te blijven, zijn ze niet van plan elkaar op korte termijn het jawoord te geven.

„We vinden het gewoon allebei gedoe”, vertelt Sophie aan RTL Boulevard. „We hebben het soms wel over van ’zullen we nou eens gaan trouwen’, ’ja, het is wel leuk om een leuk feest te geven”, reageert Waldemar.

Maar Sophie noemt zichzelf veel te chaotisch om alles te regelen. Waldemar denkt echter dat dat uiteindelijk het probleem niet hoeft te zijn, omdat ze daar hun hand niet voor omdraaien. Toch zal er voorlopig geen bruiloft komen. „De uitspraak van ’ik wil met je trouwen, wil jij dat ook?’ ’Ja’ is eigenlijk al bijna dat je ’ja’ tegen elkaar hebt gezegd, toch? Zo voelt het heel erg bij ons”, legt Sophie uit.

Daar is Waldemar het helemaal mee eens. „Met het aangeven dat je verloofd bent, geef ik aan dat er maar één iemand is met wie ik zou willen trouwen. En ik hoop dat dat mijn hele leven blijft. Ik heb vaak het gevoel dat trouwen een beetje een eindstation is en daar houd ik niet zo van.”