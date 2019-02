Kapitein-generaal Harry weer bij manschappen

De 34-jarige Harry bracht zijn bezoek in zijn rol als kapitein-generaal van de Royal Marines. De prins kreeg uitleg over het werk van de manschappen en zag ook enkele demonstraties.

Prins Harry is sinds december 2017 kapitein-generaal van de Royal Marines, de mariniers van de Britse strijdkrachten. Hij nam de ceremoniële functie toen over van zijn grootvader prins Philip. Vorige week had Harry ook al zijn uniform aangetrokken. Toen nam hij een kijkje bij de winteroefening Exercise Clockwork in Noorwegen. Daardoor kon Harry Valentijnsdag niet doorbrengen met zijn vrouw.

Meghan vertrok deze week in het diepste geheim naar New York. Op foto's is te zien dat ze al verschillende vrienden, zoals Abigail Spencer, Serena Williams en Jessica Mulroney, ontmoette. Naar verluidt wordt er voor de hertogin een babyshower georganiseerd. Volgende week hebben Harry en Meghan weer alle tijd voor elkaar. Dan gaan ze met z'n tweeën op reis naar Marokko.