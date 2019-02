Trump bood 50 Cent half miljoen dollar

Ⓒ Hollandse Hoogte

Donald Trump heeft twee jaar geleden geprobeerd om rapper 50 Cent naar zijn inauguratie als president van de Verenigde Staten te halen. Niet om op te treden, maar om een bekend gezicht in het publiek te hebben. „Ze boden mij een half miljoen dollar om te komen”, klapte 50 uit de school in The Late Late Show van James Corden.