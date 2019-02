Eerste grote filmrol Lindsay Lohan sinds 2013

Lohan speelt hierin de rol van Patricia Sherman, de vrouw van een Europese president. Sherman gaat samen met privédetective/weerwolf Kristy Wolfe (Charlotte Beckett) op zoek naar degene die een moordaanslag op haar man heeft gepland.

De laatste grote speelfilm waarin Lohan speelde was The Canyons uit 2013. Sindsdien heeft het voormalig kindsterretje veel kleine rolletjes gespeeld in tv-series en korte films. Begin dit jaar startte op MTV de reality-serie Lindsay Lohan's Beach Club, waarin Lindsay als bitchy baas haar eigen strandtent runt op het Griekse eiland Mykonos.

Among the Shadows gaat 5 maart in de Verenigde Staten in première.