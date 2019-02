Drake en Adele huren bowlingbaan af

Drake, Adele en een groep vrienden zouden zondag eerst samen uit eten zijn gegaan, om de avond vervolgens in een bowlingcentrum voort te zetten. Ze zouden de hele bowlingbaan hebben afgehuurd om pottenkijkers buiten te sluiten. Daarna trok het gezelschap naar een loungebar.

Volgens TMZ was het de eerste keer dat Drake en Adele samen op pad gingen. Op sociale media gaven de twee sterren al eens aan dat ze fan zijn van elkaar. Zo ging Adele vorig jaar naar een concert van Drake in Los Angeles. Nadien prees de zangeres op Twitter de avond als ’een van haar favoriete shows aller tijden’.

Drake was overweldigd toen hij hoorde dat de zangeres bij zijn optreden was. „Ik hou van deze vrouw en zij kwam naar mijn show”, schreef de Canadese rapper op Instagram. „Goddank heeft niemand het me verteld, want ik zou in shock zijn geweest.”

Fans speculeren ondertussen druk over een mogelijke samenwerking tussen Drake en Adele. Woordvoerders van beide artiesten willen daar echter tegenover TMZ niets over zeggen.