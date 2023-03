Premium Het beste van De Telegraaf

Nadat de twee zoenend zijn gespot: Worden Selena Gomez en Zayn Malik hét nieuwe showbizzkoppel?

Selena Gomez, Zayn Malik Ⓒ Getty Images

Vorige week nog gaf Selena Gomez (30) toe dat ze vrijgezel door het leven gaat en haar prins op het witte paard nog niet heeft gevonden. Maar het geluk lijkt nu aan haar zijde: slechts een paar dagen later werd de zangeres ’zoenend’ in de armen gespot van voormalig One Direction-lid Zayn Malik (30). Zou ze in hem, na eerdere stukgelopen relaties met onder andere Justin Bieber en The Weeknd, dan eindelijk haar grote liefde hebben gevonden?