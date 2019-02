Bizzey en Ramiks op track Diplo

Bizzey is momenteel één van de succesvolste artiesten in Nederland. Hij scoorde al grote hits met nummers als Traag, Ja!, Drama, Hij is van mij en Drup. Producer Ramiks was verantwoordelijk voor de beats van verschillende van zijn tracks.

De complete EP van Diplo komt vrijdag uit. Het is zijn eerste soloproject sinds de EP California, die vorig jaar uitkwam. Tussentijds was hij ook actief met Major Lazer en Silk City.