Wendy van Dijk wil zich niet hoeven verdedigen

Wendy haalde de laatste tijd onder meer het nieuws met haar huwelijk dat op springen staat en door haar overstap naar Talpa. Afgelopen week kwam daar ook nog het filmpje bij waarin te zien was dat ze een brommobiel cadeau doet aan haar zoon Sem. Dat laatste was absoluut niet gesponsord, verzekert Wendy aan RTL Boulevard. „Het is gewoon een gegeven dat mensen alweer een vooroordeel hebben. Dat is zo vermoeiend.”

„Ik vind het gewoon zo verbazingwekkend”, vervolgt Wendy. „Alles wat ik doe nu, wordt negatief uitgepakt. En ik zit lang genoeg in het vak dat het zo is, en dat je dat maar gewoon moet accepteren. En dat is oké.”

Wendy was woensdag aanwezig op de Huishoudbeurs en kreeg daar in ieder geval wel steun van de bezoekers. Ze noemde het een ’warm bad’ waar ze in terechtkwam. „De reacties van de gewone mensen waren allemaal lief en positief en dankbaar. Daar houd ik me wel een beetje aan vast. Voor deze mensen maak ik televisie en niet voor de media.”