Waylon bijt van zich af na kritiek op Queen-set bij DWDD

Waylon speelde achter elkaar de nummers Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer To Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You en We Are The Champions. Het optreden verdeelde de tv-kijker tot op het bot. De ene helft vond het super en de andere helft was er absoluut niet over te spreken.

„Heb zojuist DWDD teruggehoord. Enkele uitschieters”, geeft Waylon toe. „Maar geloof me, dat gebeurde Freddie ook regelmatig! Waarom? Omdat het live is zonder autotune. Dat bent u natuurlijk allang niet meer gewend?! Wilt u alles weer perfect horen? Morgen is de Voice weer op tv, kunt u verder zeiken.”

„En het klopt dat ik Freddie Mercury niet ben... En daar ben ik oprecht heel gelukkig mee!”, vervolgde Waylon. „Voor alle lieve mensen die het in ieder geval konden waarderen... Wij danken u!”