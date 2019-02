Earth and Fire-toetsenist Gerard Koerts (71) overleden

Gitarist Hans Ziech bevestigt dit nieuws. Gerard kampte met longproblemen en lag sinds maandag in coma. „Hij was al een tijdje ziek, de laatste dagen ging hij hard achteruit”, laat Ziech aan het AD weten.

Op 14-jarige leeftijd begon Gerard samen met zijn tweelingbroer Chris The Swinging Twins, wat later Earth and Fire werd. Samen schreven ze meerdere nummers, waaronder de hit Weekend, gezongen door Jerney Kaagman.

Hoewel in 1979 zijn broer de band verliet, stopte Gerard pas in 1983. Daarna hebben de broers samen twee albums uitgebracht onder de naam Earth and Fire Orchestra en begonnen ze een muziekstudio.