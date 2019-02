Jussie Smollett nu officieel verdachte

Het bewijs wordt momenteel aan een jury voorgelegd. Daarna kan worden bepaald of Smollett ook daadwerkelijk aangeklaagd wordt.

De acteur deed eind januari een melding van mishandeling door twee mannen die racistische en homofobe opmerkingen maakten. Dat verhaal werd later in twijfel getrokken. Mogelijk heeft Smollett de aanval in scène gezet.

De 36-jarige acteur heeft via zijn advocaten stellig ontkend dat hij zelf achter de aanval zat.