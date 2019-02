Einde aan huwelijk Birgit Schuurman

„We hebben samen besloten om niet meer als geliefden door het leven te gaan maar als goede vrienden en trotse, liefhebbende ouders van ons zoontje Chico”, meldt het koppel in een korte verklaring. „Deze keuze is volledig in liefde en respect voor elkaar gemaakt en we gunnen elkaar alle geluk van de wereld.”

Schuurman en Toonen beklemtonen verder geen mededelingen over de breuk te doen. Het tweetal trouwde in juli 2008.

Birgit Schuurman had als actrice rollen in een aantal films van Toonen, zoals Dik Trom, Black Out en De Boskampi’s. Momenteel is zij bezig met de opnamen van Meisje van Plezier 2 (Videoland) en is zij dit voorjaar te zien in de theatervoorstelling De Gevangenis Monologen 2. Toonen werkt momenteel aan Baantjer: Het Begin, de prequel op de succesvolle RTL-serie over inspecteur De Cock. Deze film is half april in de bioscopen te zien.