Dit kostte de babyshower van Meghan

De shower vond plaats in het penthouse van het Mark Hotel aan de Upper East Side van Manhattan. Om de locatie wat sfeervoller te maken, zouden Serena en Amal voor duizenden dollars aan bloemen hebben besteld. Gasten kregen als cadeautje een koffer van luxe-merk Away mee naar huis.

Overigens kunnen de twee dat bedrag gemakkelijk betalen: Serena verdiende in 2018 volgens Forbes zo’n 18 miljoen dollar. Van Amal is haar inkomen niet bekend, maar ze zou een vermogen van 10 miljoen hebben. En anders kon ze altijd nog even bij haar beroemde man George bedelen: die verdiende in 2018 maar liefst 239 miljoen dollar.

Mensenrechtenadvocate Amal en haar man George Clooney zijn bevriend met Meghan en haar echtgenoot prins Harry. De acteur nam het onlangs nog op voor de hertogin, die sinds haar huwelijk met de Britse prins voer is voor roddelbladen en -blogs.