Jussie Smollett aangeklaagd voor valse aangifte

De zegsman liet woensdagavond (lokale tijd) weten dat rechercheurs in de zaak contact zullen opnemen met de advocaten van Jussie om de procedure rond zijn arrestatie te bespreken. Op het doen van een valse aangifte staat een maximale straf van één tot drie jaar cel.

De mededeling kwam enkele uren na het bericht dat de politie Jussie officieel had aangemerkt als verdachte in de zaak. De Empire-acteur moet donderdagmiddag voorkomen.

De 36-jarige deed eind januari een melding van mishandeling door twee mannen die racistische en homofobe opmerkingen maakten. De openlijk homoseksuele acteur kreeg in eerste instantie veel steunbetuigingen voor zijn verhaal, maar zijn verklaring werd niet veel later al in twijfel getrokken.

Agressief

Zelf heeft Jussie altijd stellig ontkend dat hij zelf achter de aanval zat. De advocaten van Jussie Smollett zijn strijdvaardig. „Zoals elke andere burger, is meneer Smollett onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Zeker in dit geval, waarbij er tijdens het onderzoek meermaals informatie, zowel juist als onwaar, is gelekt”, aldus de raadsmannen tegenover Deadline. „Gezien de omstandigheden zijn we van plan een diepgaand onderzoek uit te voeren, die zal leiden tot een agressieve verdediging.”

Volgens Variety overweegt Fox, dat Empire uitzendt en produceert, de acteur te schorsen in afwachting van verdere ontwikkelingen in de zaak. Het productiehuis van het mediaconcern wilde daar woensdagavond nog niet op reageren. Eerder op de dag, voordat het nieuws van de aanklacht bekend werd, lieten de producenten van Empire nog weten: „Jussie Smollett blijft een aanwinst op de set en zoals we eerder al hebben aangegeven, wordt hij niet uit de show geschreven.” Vorig week gingen er geruchten rond dat de acteur de aanval in scène had gezet, omdat zijn toekomst bij de serie onzeker zou zijn.